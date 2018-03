Condividi | M.P. 14:37 A bocce ferme e col senno del dopo elezioni, il coordinamento Lega Nord Sardegna con a capo Dario Giagoni, esprime la sua soddisfazione per il risultato ottenuto Noi con Salvini: «priorità alla Zona franca»



SARDEGNA - A bocce ferme e col senno del dopo elezioni, il coordinamento Lega Nord Sardegna con a capo Dario Giagoni, esprime la sua soddisfazione per il risultato ottenuto. Il movimento che vede come leader Matteo Salvini, sottolinea che nonostante le anomalie contenute all’interno della legge elettorale, «il risultato ha rispecchiato un trend di crescita per noi, andato oltre le aspettative», dice Giagoni.



«Forti di questo incoraggiamento e della fiducia accordataci, - prosegue - intendiamo portare avanti i programmi prospettati, sia a livello nazionale sia Regionale. Sarà nostra cura batterci per ottenere la zona franca nell’intero territorio isolano, perno e volano indispensabile per dare pari dignità contrattuale e commerciale, ai nostri imprenditori sardi. Input che farebbero decollare il turismo e l’agro pastorale, branche d’eccellenza della nostra economia». L'impegno di Noi con Salvini è quello di promuovere e salvaguardare le risorse peculiari dell'Isola quali: il turismo innanzitutto e le specialità agricole, bisognose d’incentivi.



«Coscienti che tale rilancio possa essere fatto, ponendo le aziende isolane in condizione di misurarsi e competere alla pari con altre della penisola, ci batteremo perché i collegamenti con il territorio, siano meno onerosi. La zona franca una volta ottenuta, - precisa il coordinatore Ncs Sardegna - oltre a regalare una fiscalità agevolata, darebbe più respiro alle nostre imprese attirandone di nuove, liberandoci da aziende assistite e parassitarie, da sempre in crisi perenne nella nostra Isola. Crescita dunque, unico modo per liberarsi da vincoli clientelari che ci attanagliano da secoli. Sviluppo per rilanciare concretamente e ripopolare questa nostra Regione, da dove le forze migliori stanno scappando».



Progresso che si intende portare avanti «senza abbandonare le tipicità che ci caratterizzano. Siamo orgogliosi delle nostre radici e le difenderemo con coraggio, chi le rispetta è ben accetto nel nostro territorio. La Lega e Matteo Salvini per primo s’impegnano, - conclude Giagoni - per rispetto del mandato elettorale ricevuto, a portare avanti il programma illustrato durante la campagna elettorale». Commenti SARDEGNA - A bocce ferme e col senno del dopo elezioni, il coordinamento Lega Nord Sardegna con a capo Dario Giagoni, esprime la sua soddisfazione per il risultato ottenuto. Il movimento che vede come leader Matteo Salvini, sottolinea che nonostante le anomalie contenute all’interno della legge elettorale, «il risultato ha rispecchiato un trend di crescita per noi, andato oltre le aspettative», dice Giagoni.«Forti di questo incoraggiamento e della fiducia accordataci, - prosegue - intendiamo portare avanti i programmi prospettati, sia a livello nazionale sia Regionale. Sarà nostra cura batterci per ottenere la zona franca nell’intero territorio isolano, perno e volano indispensabile per dare pari dignità contrattuale e commerciale, ai nostri imprenditori sardi. Input che farebbero decollare il turismo e l’agro pastorale, branche d’eccellenza della nostra economia». L'impegno di Noi con Salvini è quello di promuovere e salvaguardare le risorse peculiari dell'Isola quali: il turismo innanzitutto e le specialità agricole, bisognose d’incentivi.«Coscienti che tale rilancio possa essere fatto, ponendo le aziende isolane in condizione di misurarsi e competere alla pari con altre della penisola, ci batteremo perché i collegamenti con il territorio, siano meno onerosi. La zona franca una volta ottenuta, - precisa il coordinatore Ncs Sardegna - oltre a regalare una fiscalità agevolata, darebbe più respiro alle nostre imprese attirandone di nuove, liberandoci da aziende assistite e parassitarie, da sempre in crisi perenne nella nostra Isola. Crescita dunque, unico modo per liberarsi da vincoli clientelari che ci attanagliano da secoli. Sviluppo per rilanciare concretamente e ripopolare questa nostra Regione, da dove le forze migliori stanno scappando».Progresso che si intende portare avanti «senza abbandonare le tipicità che ci caratterizzano. Siamo orgogliosi delle nostre radici e le difenderemo con coraggio, chi le rispetta è ben accetto nel nostro territorio. La Lega e Matteo Salvini per primo s’impegnano, - conclude Giagoni - per rispetto del mandato elettorale ricevuto, a portare avanti il programma illustrato durante la campagna elettorale».