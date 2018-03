Condividi | Mariangela Pala 13:22 Giovedì 22 si terrà il primo appuntamento per la firma della convenzione con i cittadini beneficiari Fotovoltaico a Porto Torres: convenzioni per 115 famiglie



PORTO TORRES - Solo 5 condomini e 110 privati avevano risposto al bando sul Reddito energetico, il progetto sul fotovoltaico sociale portato avanti dal Comune di Porto Torres. Giovedì 22 si terrà il primo appuntamento per la firma della convenzione con i cittadini beneficiari. I primi a siglare l'accordo con l'ente saranno i cinque condomini in graduatoria, seguiranno a partire da martedì 27 i quaranta cittadini proprietari di singole unità abitative, anche loro giudicati idonei, che saranno divisi in quattro appuntamenti diversi.



La firma della convenzioni avverrà nell'ufficio tecnico. «E' un ulteriore passo avanti – commenta l'assessore all'Ambiente Cristina Biancu – prevediamo di terminare la stipula delle convenzioni il cinque aprile, seguirà il perfezionamento del contratto con la ditta che si è aggiudicata l'appalto e infine inizierà l'installazione dei primi impianti. Credo sia importante sottolineare come il progetto abbia attirato l'attenzione di molti altri amministratori: ricevo e riceviamo chiamate e richieste di informazioni da diversi Comuni e Regioni, da tutta Italia».



