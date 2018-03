Condividi | Red 12:46 Le Classi 3C, 3B, 3D e 3E della Scuola Media dell´Istituto comprensivo n.3, dei plessi Via Biasi e Santa Maria la Palma, accompagnati dai docenti Franco Arras, Mariella Carboni, Vanna Dettori, Caterina Gallo, Giusy Pascalis, Critina Pensè, Silvia Solinas e Daniela Tilloca, insieme alla dirigente scolastica Paola Masala, partiranno da martedì 20 a sabato 24 marzo per Cracovia Viaggio della memoria per gli studenti algheresi



ALGHERO - Le classi 3C, 3B, 3D e 3E della Scuola Media dell'Istituto comprensivo n.3 di Alghero, dei plessi Via Biasi e Santa Maria la Palma, accompagnati dai docenti Franco Arras, Mariella Carboni, Vanna Dettori, Caterina Gallo, Giusy Pascalis, Critina Pensè, Silvia Solinas e Daniela Tilloca, insieme alla dirigente scolastica Paola Masala, partiranno da martedì 20 a sabato 24 marzo per un viaggio della memoria in direzione Cracovia. Durante la permanenza in Polonia, gli studenti visiteranno, oltre ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau, dove i nazisti, tra il 1942 ed il 1945, uccisero più di un milione di persone, la Cracovia ebraica ed il Museo Schindler, luoghi-simbolo della Shoah.



Si tratta della parte formativa centrale di un percorso didattico avviato nei mesi scorsi con il progetto “Oswiecim” ideato da Vanna Dettori, con l'obiettivo di formare testimoni in grado di continuare la trasmissione della memoria della Shoah e dei genocidi nazisti alle generazioni future. La storia chiama gli uomini ad una responsabilità di cui si devono fare carico tutti insieme. Ciascuno può essere protagonista della storia futura se è consapevole del passato. Questa iniziativa avrà la collaborazione del Comune di Alghero, che ha manifestato la sua volontà di partecipare al progetto didattico che sta svolgendo la Scuola Media dell'Istituto comprensivo n.3 di Via Biasi e Santa Maria la Palma.



Inoltre, questo viaggio di istruzione è collegato al progetto internazionale Etwinning "The Holocaust and The Righteous" creato da Daniela Tilloca, che permetterà ai ragazzi di Alghero un incontro formativo con i ragazzi polacchi della scuola "Zespół Szkół Samorządowych nr1 w Limanowej" durante i giorni del loro soggiorno a Cracovia. Sempre all'interno di questo scambio internazionale, i ragazzi della scuola "1st Junior High school of Byron, Gymnasio Karea" di Atene visiteranno Alghero per incontrare i loro colleghi algheresi a maggio. Di ritorno dal viaggio, il gruppo proseguirà il percorso didattico, per riflettere sull'esperienza vissuta e comunicare alle rispettive famiglie ed a tutta la città quanto elaborato all'interno del progetto, anche con la realizzazione di una mostra fotografica che, presumibilmente, verrà organizzata verso la fine di maggio e le prime settimane di giugno.