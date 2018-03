Condividi | Red 11:09 Il ruolo della Unità Operativa di Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza sarà l´argomento dell´incontro organizzato per lunedì pomeriggio dell´Aula magna dell´Università degli studi di Sassari Sanità: tavola rotonda a Sassari



SASSARI - Si terrà lunedì 19 marzo, alle 15, nell'Aula magna dell'Università degli studi di Sassari, una tavola rotonda intitolata “Il ruolo della Unità Operativa di Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza dell’Ats–Assl Sassari nei percorsi sanitari di integrazione”. L'evento è organizzato dall'Università di Sassari, in particolare da Giuseppe Filippo Dettori (Dipartimento di Storia, scienze dell'uomo e della formazione), direttore del corso per la formazione degli insegnanti di sostegno, con la collaborazione del responsabile dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell’Ats-Assl Sassari Gianfranco Aresu. Obiettivo dell'incontro è rappresentare e valorizzare ai docenti ed agli educatori il significato della collaborazione operativa tra scuola e sanità, nella tutela dell’integrazione e dell’inclusione degli studenti disabili attraverso percorsi sanitari appropriati per l’identificazione ed il monitoraggio della disabilità.



La metodologia operativa del servizio territoriale Uo Npia è orientata alla costante integrazione con tutti gli enti e le istituzioni coinvolte nella tutela del benessere dei minori, dall’età dell’infanzia all’età adolescenziale, per implementare l’efficacia dei percorsi sanitari. Dopo l'introduzione a cura di Dettori sull'importanza di un'integrazione scolastica che favorisca poi una reale inclusione sociale, interverranno, in una tavola rotonda, medici e psicologi che seguono i ragazzi e le ragazze con disabilità nell'ambito dell'Uo Npia di Sassari. Gli operatori sanitari illustreranno il modello specifico di intervento nell’ambito della salute neuropsichica dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento ai percorsi sanitari rivolti ai minori con handicap scolastico ed alle collaborazione strutturata con istituti scolastici nella programmazione educativa.



Inoltre, ci si soffermerà sul valore di una reale collaborazione tra sanità, scuola e famiglia per favorire un processo di crescita e di sviluppo cognitivo, emotivo e sociale del ragazzo o del bambino con disabilità. Chiuderà i lavori con una riflessione ed una sintesi Stefano Sotgiu, delegato rettorale dell'Università di Sassari per le problematiche degli studenti disabili e con Dsa. L'incontro è aperto a studenti, insegnanti, genitori ed a tutti coloro che a diverso titolo si occupano di inclusione scolastica e sociale di persone disabili. Alla tavola rotonda partecipano i neuropsichiatri infantili Carmen Meloni, Francesco Masia e Salvatorica Manca, e la psicologa Paola Porcu.