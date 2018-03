Condividi | Red 9:06 Il concerto di Davide Casu, in programma mercoledì sera al Teatro Civico, è organizzato in collaborazione con l´Amministrazione comunale e con la Fondazione Alghero Giornata mondiale Poesia Unesco ad Alghero



ALGHERO - In occasione della Giornata mondiale della poesia Unesco, che riconosce all’espressione poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturale, della diversità linguistica e culturale, della comunicazione e della pace, mercoledì 21 marzo, alle 21, la città di Alghero organizza al Teatro Civico il concerto-evento di Davide Casu, con Marcello Peghin alle chitarre, Salvatore Maltana al contrabbasso, Gianrico Manca alla batteria e Giovanni Sanna Passino alla tromba. Prevendite biglietti (a 7euro) all'InfoAlghero, a Lo Quarter, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30. L'evento è organizzato in collaborazione con l'Amministrazione comunale e con la Fondazione Alghero.



