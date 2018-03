Condividi | A.S. 18:35 Sono botte da orbi ad Alghero tra Pasqualina Bardino (politicamente molto vicina a Marco Tedde) e Roberto Ferrara. «Confermo ogni passaggio del comunicato. Cosa che, di fatto, involontariamente fa anche Ferrara» attacca Bardino (Cpe): coda di paglia Ferrara



ALGHERO - «Ferrara che insorge contro un mio stringato comunicato a difesa della politica diversa da quella del M5S ricorda la volpe della favola di Esopo alla quale regalarono una bellissima coda di paglia. Si rassereni Ferrara e smetta di contraddire Porcu, che invece molto sommessamente ha chiesto scusa per avere definito assieme a lui “marciume” la politica non grillina».



Sono botte da orbi tra Pasqualina Bardino (Cpe), politicamente molto vicina al leader berlusconiano locale Marco Tedde, e Roberto Ferrara, portavoce in Consiglio comunale del Movimento 5 Stelle, che sfidandola chiedeva di denunciare eventuali pratiche o procedure a suo avviso poco trasparenti oppure di tacere [



