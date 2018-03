Condividi | M.P. 16:42 Interventi programmati dall'assessorato alle Manutenzioni. Installato un nuovo climatizzatore. A fine mese previsto l´avvio dei lavori di impermeabilizzazione nel terrazzo di copertura Biblioteca Pigliaru: 21mila euro per isolare il tetto



PORTO TORRES - L'assessorato alle Manutenzioni ha programmato gli interventi nella biblioteca comunale di via Sassari. Nei giorni scorsi è stato sostituito un climatizzatore costato 3.600 euro non funzionante e sono stati effettuati i sopralluoghi propedeutici all'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione nel terrazzo di copertura. «Con il nuovo climatizzatore – sottolinea l'assessore alle Manutenzioni, Alessandro Derudas – si garantirà una migliore fruizione della struttura sia da parte del personale che dell'utenza. Per procedere con il logo del completamento del programma di manutenzioni è stato anche effettuato un sopralluogo nel terrazzo di copertura, assieme all'impresa che si è aggiudicata i lavori per un importo di circa 21mila euro. Sarà un intervento molto importante, perché ci consentirà di bloccare le infiltrazioni dal soffitto. I lavori potranno cominciare non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, presumibilmente entro la fine del mese di marzo».