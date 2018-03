Condividi | Red 17:07 Questa mattina, la motonave battente bandiera liberiana è stata rilasciata dopo un’ulteriore ispezione condotta dal team specialistico della Capitaneria di porto Guardia costiera Oristano libera la Tk Rotterdam



ORISTANO – Questa mattina (venerdì), la Tk Rotterdam, motonave battente bandiera liberiana e con venti persone di equipaggio di nazionalità turca ed azera, è stata rilasciata dopo un’ulteriore ispezione condotta dal team specialistico della Capitaneria di porto–Guardia Costiera di Oristano. L’unità, detenuta nel porto di Oristano da circa una settimana



Il periodo di fermo nel porto di Oristano ha consentito all’equipaggio ed alla società armatoriale di sanare, sotto la guida dei registri di classifica e dell’ispettore dello stato di bandiera, tutte le non conformità rilevate dagli ispettori della Guardia Costiera raggiungendo così gli standard minimi di sicurezza per essere riammessa al servizio. La nave ha lasciato gli ormeggi alle 14.05, diretta verso il porto di Augusta. Commenti ORISTANO – Questa mattina (venerdì), la Tk Rotterdam, motonave battente bandiera liberiana e con venti persone di equipaggio di nazionalità turca ed azera, è stata rilasciata dopo un’ulteriore ispezione condotta dal team specialistico della Capitaneria di porto–Guardia Costiera di Oristano. L’unità, detenuta nel porto di Oristano da circa una settimana [LEGGI] , è stata sottoposta ad ispezioni estese da parte degli organismi autorizzati dalla bandiera liberiana, Bureau veritas e Russian maritime register of shipping, che hanno provveduto a guidare l’equipaggio alla sicura condotta della nave e hanno certificato la corretta esecuzione dei lavori di ripristino degli apparati di sicurezza, che furono trovati in avaria dagli ispettori Psc.Il periodo di fermo nel porto di Oristano ha consentito all’equipaggio ed alla società armatoriale di sanare, sotto la guida dei registri di classifica e dell’ispettore dello stato di bandiera, tutte le non conformità rilevate dagli ispettori della Guardia Costiera raggiungendo così gli standard minimi di sicurezza per essere riammessa al servizio. La nave ha lasciato gli ormeggi alle 14.05, diretta verso il porto di Augusta.