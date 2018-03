Condividi | M.P. 14:57 False comunicazioni e annunci fatti da pagine o account sui social network, spesso utilizzando nomi fuorvianti e usati solo per creare confusione. Così l´amministrazione comunale di Porto Torres invita i cittadini a informarsi su canali certificati e soprattutto a verificare la credibilità delle fonti Falsi annunci su Facebook, Wheeler: «solo bufale»



PORTO TORRES - False comunicazioni e annunci fatti da pagine o account sui social network, spesso utilizzando nomi fuorvianti e usati solo per creare confusione. Così l'amministrazione comunale di Porto Torres invita i cittadini a informarsi su canali certificati e soprattutto a verificare la credibilità delle fonti.



«Siamo costretti a dover fare delle doverose e non più rinviabili precisazioni in merito alle numerose notizie diffuse da una pagina presente sui social network, e in particolare su Facebook, che sistematicamente divulga comunicazioni completamente false, usando riferimenti a iniziative portate avanti dall'amministrazione comunale di Porto Torres». Nella pagina incriminata si parla di orti urbani e di interventi di decoro della città.



«La pagina ha recentemente pubblicato notizie fraudolente e completamente fasulle, cioè delle bufale, in particolare su l'organizzazione di presunti eventi attribuiti al Comune – dichiara il sindaco – questo non solo ha creato un'aspettativa nei cittadini, ma anche dei veri e propri problemi alla macchina amministrativa. Per fare solo un esempio, sono arrivate decine di richieste alla Polizia Locale per l'utilizzazione del suolo pubblico, fatto che ha intasato le linee telefoniche e ha fatto perdere tempo prezioso agli agenti e ai dipendenti comunali». «Ben vengano le critiche politiche, purché espresse in termini educati e pertinenti, ma siamo davanti a una pratica buffonesca e inaccettabile che non siamo disposti a tollerare», ha aggiunto il sindaco.



«La diffusione di notizie - prosegue il primo cittadino - e comunicazioni completamente bugiarde è inammissibile. È ancora più inaccettabile perché la pagina, che all'occasione si professa anche una compagine politica, fa riferimento a dei concittadini precisi e che in più di un'occasione hanno pubblicato le loro fotografie». «Il mio invito

conclude Sean Wheeler - a tutti i cittadini è quindi di verificare l'attendibilità delle fonti e di diffidare sempre dalle pagine sui social network che hanno nomi riconducibili, anche se in modo fantasioso, all'amministrazione comunale».



* nella foto un orto urbano Commenti PORTO TORRES - False comunicazioni e annunci fatti da pagine o account sui social network, spesso utilizzando nomi fuorvianti e usati solo per creare confusione. Così l'amministrazione comunale di Porto Torres invita i cittadini a informarsi su canali certificati e soprattutto a verificare la credibilità delle fonti.«Siamo costretti a dover fare delle doverose e non più rinviabili precisazioni in merito alle numerose notizie diffuse da una pagina presente sui social network, e in particolare su Facebook, che sistematicamente divulga comunicazioni completamente false, usando riferimenti a iniziative portate avanti dall'amministrazione comunale di Porto Torres». Nella pagina incriminata si parla di orti urbani e di interventi di decoro della città.«La pagina ha recentemente pubblicato notizie fraudolente e completamente fasulle, cioè delle bufale, in particolare su l'organizzazione di presunti eventi attribuiti al Comune – dichiara il sindaco – questo non solo ha creato un'aspettativa nei cittadini, ma anche dei veri e propri problemi alla macchina amministrativa. Per fare solo un esempio, sono arrivate decine di richieste alla Polizia Locale per l'utilizzazione del suolo pubblico, fatto che ha intasato le linee telefoniche e ha fatto perdere tempo prezioso agli agenti e ai dipendenti comunali». «Ben vengano le critiche politiche, purché espresse in termini educati e pertinenti, ma siamo davanti a una pratica buffonesca e inaccettabile che non siamo disposti a tollerare», ha aggiunto il sindaco.«La diffusione di notizie - prosegue il primo cittadino - e comunicazioni completamente bugiarde è inammissibile. È ancora più inaccettabile perché la pagina, che all'occasione si professa anche una compagine politica, fa riferimento a dei concittadini precisi e che in più di un'occasione hanno pubblicato le loro fotografie». «Il mio invitoconclude Sean Wheeler - a tutti i cittadini è quindi di verificare l'attendibilità delle fonti e di diffidare sempre dalle pagine sui social network che hanno nomi riconducibili, anche se in modo fantasioso, all'amministrazione comunale».* nella foto un orto urbano