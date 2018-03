Condividi | Red 21:11 La Giunta regionale ha dato il via libera alle procedure riservate per il reinserimento dei lavoratori dell´Hydrocontrol e della Sigma Invest cessati dal servizio in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n.40 del 2018 Hydrocontrol e Sigma: integrazione



CAGLIARI - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore degli Affari generali Filippo Spanu, ha dato il via libera all’integrazione al Piano del Fabbisogno 2017-2019 dell’Amministrazione regionale ed autorizzato, nell’immediato, l’avvio di procedure concorsuali riservate destinate ai lavoratori provenienti dalle società Hydrocontrol e Sigma Invest cessati dal servizio in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n.40 del 2018. «Stiamo dando concreta attuazione, nel tempo più breve possibile – dichiara Spanu – alla legge approvata lo scorso 8 marzo dal Consiglio regionale».



«Il provvedimento richiama per i lavoratori delle due società modalità di reclutamento già previste in campo nazionale. La recente sentenza della Corte costituzionale ha infatti stabilito che il personale impegnato da quasi dieci anni nell’ambito dell’Amministrazione regionale, in servizi essenziali collegati al rischio idrogeologico, dovesse essere assunto sulla base di una procedura concorsuale», ha chiosato l'assessore.



L’integrazione al Piano del Fabbisogno, in base alla delibera approvata ieri dalla Giunta regionale, prevede un incremento, da 187 a 225 unità, del contingente di personale amministrativo che può essere assunto.



