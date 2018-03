Condividi | Red 20:09 «Rilanciamo il settore con azioni immediate e nel lungo periodo attraverso la programmazione sulle criticità locali e internazionali», ha annunciato l´assessore regionale dell´Agricoltura Sughericoltura: Caria a Calangianus



CALANGIANUS - «Per far ripartire il comparto della sughericoltura e riconquistare il ruolo che ci apparteneva, in un passato non troppo lontano, dobbiamo fare un ragionamento serio sulle criticità che hanno investito il comparto isolano e sulle evoluzioni di mercato che hanno accompagnato i nostri competitor internazionali. Senza una riflessione con carte e dati alla mano rischiamo di utilizzare rimedi che solo parzialmente possono dare le risposte necessarie a un settore oggi in profonda crisi».



Lo ha detto l’assessore regionale dell’Agricoltura Pier Luigi Caria, durante un incontro promosso a Calangianus dall’Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Fabio Albieri, e da imprenditori e portatori di interesse. Nel cuore della Gallura, patria della sughericoltura nazionale, Caria ha manifestato la disponibilità della Regione autonoma della Sardegna per individuare le migliori ricette che guardino al rilancio del settore dove, fino a qualche decennio fa, erano occupati migliaia di lavoratori nei diversi territori dell’Isola.



Nella foto: l'assessore regionale Pier Luigi Caria Commenti CALANGIANUS - «Per far ripartire il comparto della sughericoltura e riconquistare il ruolo che ci apparteneva, in un passato non troppo lontano, dobbiamo fare un ragionamento serio sulle criticità che hanno investito il comparto isolano e sulle evoluzioni di mercato che hanno accompagnato i nostri competitor internazionali. Senza una riflessione con carte e dati alla mano rischiamo di utilizzare rimedi che solo parzialmente possono dare le risposte necessarie a un settore oggi in profonda crisi».Lo ha detto l’assessore regionale dell’Agricoltura Pier Luigi Caria, durante un incontro promosso a Calangianus dall’Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Fabio Albieri, e da imprenditori e portatori di interesse. Nel cuore della Gallura, patria della sughericoltura nazionale, Caria ha manifestato la disponibilità della Regione autonoma della Sardegna per individuare le migliori ricette che guardino al rilancio del settore dove, fino a qualche decennio fa, erano occupati migliaia di lavoratori nei diversi territori dell’Isola.Nella foto: l'assessore regionale Pier Luigi Caria