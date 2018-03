Condividi | Red 13:02 Questa sera, in preparazione della 23esima giornata della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che vedrà la città ospitare la manifestazione regionale, la Consulta del volontariato algherese ed il Centro di servizio Sardegna solidale Sasol point 19 hanno indetto una riunione organizzativa con tutti i referenti degli organismi del Terzo settore presenti in città e nel territorio circostante Alghero Verso il 21 Marzo



ALGHERO - In preparazione della 23esima giornata della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che vedrà la città di Alghero ospitare la manifestazione regionale, la Consulta del volontariato algherese ed il Centro di servizio Sardegna solidale Sasol point 19 hanno indetto una riunione organizzativa con tutti i referenti degli organismi del Terzo settore presenti in città e nel territorio circostante (organizzazioni di volontariato, enti di promozione sociale, associazioni culturali e ricreative, onlus, cooperative sociali, organismi della cooperazione, ecc.), che intendono collaborare alle attività della giornata impegnando propri volontari. La riunione si terrà oggi (venerdì), alle 18, nell' Ufficio Politiche familiari del Comune di Alghero, a Sant'Anna.