Rosario in algherese per la Setmana Santa

ALGHERO - Il messaggio di riportare in primo piano il vero significato religioso e tradizionale nei riti della Settimana Santa, è stato accolto con grande favore da numerosi fedeli e rappresentanti di diverse entità sociali e culturali. In considerazione di ciò, l’Òmnium cultural de l’Alguer ha pubblicato “Lo Rosari del Divendres Sant”, il Santo Rosario in algherese per i riti della Setmana Santa ed in particolare per la processione del Divendres Sant e per la cerimonia del Desclavament, adattando quello già adottato in passato dalla Confraternita della Misericordia.



Il libretto è stato stampato per i fedeli e per le associazioni che partecipano alle Processioni della Setmana Santa. Pertanto, coloro che volessero una copia del Santo Rosario in algherese, lo possono ritirare (gratuitamente) nella sede dell’Òmnium cultural de l’Alguer, in Via Sant’Agostino 18/A, il lunedì ed il mercoledì, dalle 18 alle 20.



