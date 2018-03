Condividi | S.O. 10:37 Roberto Ferrara, portavoce del Movimento 5 Stelle di Alghero, ripercorre il suo rapporto lavorativo col comune di Alghero all´epoca del sindaco Tedde e punta malamente Pasqualina Bardino (Cpe) «Nessun incozzo, Bardino taccia o denunci»



ALGHERO - Le parole di Pasqualina Bardino (Cpe), politicamente molto vicina al leader berlusconiano locale Marco Tedde, colpiscono i Pentastellati algheresi che replicano a tono [



«Non contenta, a margine del suo intervento, ha scritto pesanti illazioni nei confronti miei e del mio collega consigliere Graziano Porcu. Nello specifico si è permessa di scrivere “conosciamo anche il loro presente e il loro passato che suggerirebbero di guardarsi allo specchio”. Non si capisce bene cosa vorrebbe insinuare, agiamo o abbiamo agito illegalmente? Abbiamo avuto dei favoritismi o degli incozzi? Mi spieghi bene, abbiamo violato la legge» domanda Ferrara.



«Bene, è giusto precisare che Graziano Porcu ha vissuto vent’anni all’estero raggiungendo con le sue sole forze importanti risultati nel campo turistico alberghiero, oggi vive ad Alghero dove gestisce un’impresa autonoma. Mentre, per quanto mi riguarda, il riferimento al passato mi fa sorridere, ho lavorato anche per il Comune di Alghero, all’epoca della Giunta Tedde. Lavorai dal 2004 fin quando mi licenziai nel 2010 (sottolineo mi licenziai avendo un contratto a tempo indeterminato), durante quel periodo dimostrai capacità e competenza, tant’è che ricevetti anche pubblici attestati di stima dall’ormai ex sindaco Tedde durante un Consiglio comunale nel 2012» dice Ferrara .

«Mentre per quel che concerne il presente l’illazione diventa ancor più misteriosa. Se perciò passiamo dalle illazioni alla valutazione delle professionalità, informandosi realmente su chi tenta di infangare, magari scoprirebbe che lavoro per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, dopo aver vinto un concorso pubblico, per il quale non devo niente assolutamente a nessuno, ovvero nessun incozzo per intenderci. La rassicuro che tutti i giorni mi guardo allo specchio e vedo una faccia magari non bella ma sicuramente pulita. Ora, nel caso avesse notizie diverse, la prego di recarsi immediatamente alla Procura della Repubblica per denunciare pratiche o procedure a suo avviso poco trasparenti o irregolari, altrimenti taccia, porga le sue scuse e in futuro eviti esternazioni di questo genere, altrimenti se ne assumerà tutte le responsabilità» conclude Roberto Ferrara. Commenti ALGHERO - Le parole di Pasqualina Bardino (), politicamente molto vicina al leader berlusconiano locale Marco Tedde, colpiscono i Pentastellati algheresi che replicano a tono [ LEGGI ]. Tanto che il pesante attacco ai 5 Stelle, in realtà in risposta proprio a una nota dei consiglieri del M5S [ LEGGI ], provoca la stizzita replica del portavoce in consiglio Roberto Ferrara, che al pari del collega Graziano Porcu precisa il senso del termine "marciume" dichiarandosi comunque «lontano da un certo modo di far politica che purtroppo riscontro in chi ci vorrebbe redarguire».«Non contenta, a margine del suo intervento, ha scritto pesanti illazioni nei confronti miei e del mio collega consigliere Graziano Porcu. Nello specifico si è permessa di scrivere “conosciamo anche il loro presente e il loro passato che suggerirebbero di guardarsi allo specchio”. Non si capisce bene cosa vorrebbe insinuare, agiamo o abbiamo agito illegalmente? Abbiamo avuto dei favoritismi o degli incozzi? Mi spieghi bene, abbiamo violato la legge» domanda Ferrara.«Bene, è giusto precisare che Graziano Porcu ha vissuto vent’anni all’estero raggiungendo con le sue sole forze importanti risultati nel campo turistico alberghiero, oggi vive ad Alghero dove gestisce un’impresa autonoma. Mentre, per quanto mi riguarda, il riferimento al passato mi fa sorridere, ho lavorato anche per il Comune di Alghero, all’epoca della Giunta Tedde. Lavorai dal 2004 fin quando mi licenziai nel 2010 (sottolineo mi licenziai avendo un contratto a tempo indeterminato), durante quel periodo dimostrai capacità e competenza, tant’è che ricevetti anche pubblici attestati di stima dall’ormai ex sindaco Tedde durante un Consiglio comunale nel 2012» dice Ferrara .«Mentre per quel che concerne il presente l’illazione diventa ancor più misteriosa. Se perciò passiamo dalle illazioni alla valutazione delle professionalità, informandosi realmente su chi tenta di infangare, magari scoprirebbe che lavoro per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, dopo aver vinto un concorso pubblico, per il quale non devo niente assolutamente a nessuno, ovvero nessun incozzo per intenderci. La rassicuro che tutti i giorni mi guardo allo specchio e vedo una faccia magari non bella ma sicuramente pulita. Ora, nel caso avesse notizie diverse, la prego di recarsi immediatamente alla Procura della Repubblica per denunciare pratiche o procedure a suo avviso poco trasparenti o irregolari, altrimenti taccia, porga le sue scuse e in futuro eviti esternazioni di questo genere, altrimenti se ne assumerà tutte le responsabilità» conclude Roberto Ferrara.