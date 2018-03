Condividi | Red 9:12 Sei medaglie d´oro, undici d´argento e sei di bronzo per i portacolori algheresi ai Campionati regionali invernali, disputati nel lungo week-end scorso a Cagliari Nuoto: Green Alghero protagonista



CAGLIARI - In un clima di assoluta tranquillità e serenità, che si trasforma improvvisamente in acqua in entusiasmante competitività, i ragazzi del Green Alghero dimostrano l'eccellente qualità raggiunta dalla squadra in termini sia tecnici, sia agonistici. Ottime prove algheresi ai Campionati regionali invernali, disputati nel lungo week-end scorso a Cagliari. Grande protagonista Alice Maggioni, con quattro ori (50, 100, 200stile libero e 100farfalla) ed un argento (100 dorso), che si è migliorata in tutte le gare effettuate e si è qualificata per i Campionati Italiani di Riccione nei 50 e 100sl e nei 100farfalla. Ottima anche Maddalena Palladino (oro nei 50 e nei 100dorso, argento nei 50 e bronzo nei 100farfalla), anche lei limando significativamente i suoi primati personali ed aggiungendo ai 50 farfalla anche i 50 dorso per la sua partecipazione ai Nazionali.



Seguono a ruota Manuela Mura, seconda nei 50, 100, 200dorso e 50farfalla; Giordano Piras, reduce da una lunga influenza, argento nei 100 e 200rana; Camilla Fiorentino (argento nei 100 e bronzo nei 200rana); Francesco Canu (bronzo nei 50 e 100sl), Alessandro Manca (argento nei 50dorso); Federica Ambrosio (argento nei 200dorso), Aurora Cocco e Marina Noria, bronzo, rispettivamente, nei 200farfalla e nei 400misti.



Prove positive per Giovanni Mannoni (nei 100 e 200rana), Marta Masala (50), bene Chiara Masala (200farfalla e 400misti), Noemi Greco (100farfalla e 100sl), Adam Bechere (100 farfalla e 200sl) e Mattia Melone (che ottiene i suoi migliori tempi di sempre in tutte le gare effettuate: 200misti, 200sl e 400s). A fine settimana, nuovo impegno della società di nuoto algherese con le Finali Regionali degli Esordienti A a Cagliari, e nella prossima, l'appuntamento più importante della stagione agonisitca invernale con Maggioni e Maddalena Palladino ai Campionati Italiani di Riccione.