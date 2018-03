Condividi | Red 21:09 Domenica 25 marzo, dalle 9 alle 20, i locali del centro sociale di Santa Maria la Palma ospiteranno le elezioni per il rinnovo del Direttivo. Alla chiusura del seggio, seguiranno le operazioni di spoglio Comitato zonale Nurra rinnova il Consiglio direttivo



ALGHERO - Si terranno domenica 25 marzo, dalle 9 alle 20, nei locali del centro sociale di Santa Maria la Palma, le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo del Comitato zonale Nurra. Alla chiusura del seggio, seguiranno le operazioni di spoglio.



Possono votare tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18esimo anno di età, residenti o dimoranti nel territorio delle borgate ricadenti nel Comune di Alghero o che siano titolari di un'attività agricola, commerciale, professionale o produttiva nel territorio stesso. “Si invita la popolazione della bonifica storica algherese a presentarsi numerosi a questo importante appuntamento che permetterà di rinnovare le cariche sociali dello storico comitato”, dichiarano i consiglieri uscenti. Commenti ALGHERO - Si terranno domenica 25 marzo, dalle 9 alle 20, nei locali del centro sociale di Santa Maria la Palma, le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo del Comitato zonale Nurra. Alla chiusura del seggio, seguiranno le operazioni di spoglio.Possono votare tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18esimo anno di età, residenti o dimoranti nel territorio delle borgate ricadenti nel Comune di Alghero o che siano titolari di un'attività agricola, commerciale, professionale o produttiva nel territorio stesso. “Si invita la popolazione della bonifica storica algherese a presentarsi numerosi a questo importante appuntamento che permetterà di rinnovare le cariche sociali dello storico comitato”, dichiarano i consiglieri uscenti.