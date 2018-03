Condividi | Red 20:51 Questa mattina, gli agenti della Divisione Polizia amministrativa, con quelli del Commissariato di Pubblica sicurezza di Ozieri, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari Giancosimo Mura, su richiesta del pubblico ministero Cristina Carunchio, del Bar La Centrale, ad Ozieri Disturbo al riposo delle persone: bar chiuso



OZIERI - Questa mattina (giovedì), gli agenti della Divisione Polizia amministrativa, con quelli del Commissariato di Pubblica sicurezza di Ozieri, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari Giancosimo Mura, su richiesta del pubblico ministero Cristina Carunchio, del Bar La Centrale, ad Ozieri. Il provvedimento cautelare scaturisce da una serie di controlli eseguiti nel corso degli ultimi mesi dalla Squadra della Divisione Polizia amministrativa della Questura di Sassari, con l’ausilio del locale Commissariato, dai quali è emerso che, soprattutto durante le ore notturne dei fine settimana, senza le necessarie autorizzazioni ed in violazione di tutte le prescrizioni previste a tutela della pubblica incolumità, nel pubblico esercizio, alla presenza di centinaia di avventori, si sarebbero tenuti spettacoli e trattenimenti con l’impiego di strumenti sonori, che avrebbero reiteratamente disturbato il riposo delle persone dei condomini limitrofi.



Nonostante i controlli amministrativi ed i conseguenti provvedimenti adottati a fronte delle rilevate violazioni di legge, gli esercenti avrebbero continuato ad organizzare spettacoli e trattenimenti non autorizzati, senza osservare le prescrizioni dell’autorità a tutela della quiete e dell’incolumità pubblica (in relazione alla solidità ed alla sicurezza dell’edificio, ed all’esistenza di uscite per consentire lo sgombero in caso d’emergenza). Il persistente abuso di strumenti sonori nell’ambito delle serate musicali, le cui emissioni hanno determinato l’oggettiva impossibilità del riposo delle persone, era stato oggetto di numerosi esposti e rimostranze.



