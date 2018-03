Condividi | M.P. 17:32 Dopo aver effettuato l’appello, il Consiglio si sposterà ad Alghero per partecipare alle manifestazioni della “Giornata del Ricordo” in memoria delle vittime della mafia. Porto Torres: consiglio per la Giornata del ricordo



PORTO TORRES - Il Consiglio Comunale è stato convocato dalla Presidente Loredana De Marco presso la sala consiliare, per la giornata di mercoledì 21 marzo in prima convocazione alle ore 9. Dopo aver effettuato l’appello, il Consiglio si sposterà ad Alghero per partecipare alle manifestazioni della “Giornata del Ricordo” in memoria delle vittime della mafia.



Una manifestazione regionale “Terra, solchi di verità e giustizia”. organizzata dall’associazione Libera che celebra la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, riconosciuta ufficialmente anche dallo Stato italiano. Le scuole, come da indicazioni del Miur e dell’Usr-Sardegna, sono state chiamate ad intraprendere un percorso verso tale data, con attività didattiche e formative.



L'Istituto comprensivo 1 ha organizzato, in collaborazione col presidio territoriale “Falcone e Borsellino” di Porto Torres, una serie di iniziative che vedranno coinvolti circa 70 alunni della scuola secondaria, che poi parteciperanno alla manifestazione regionale che si terrà mercoledì ad Alghero. Commenti PORTO TORRES - Il Consiglio Comunale è stato convocato dalla Presidente Loredana De Marco presso la sala consiliare, per la giornata di mercoledì 21 marzo in prima convocazione alle ore 9. Dopo aver effettuato l’appello, il Consiglio si sposterà ad Alghero per partecipare alle manifestazioni della “Giornata del Ricordo” in memoria delle vittime della mafia.Una manifestazione regionale “Terra, solchi di verità e giustizia”. organizzata dall’associazione Libera che celebra la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, riconosciuta ufficialmente anche dallo Stato italiano. Le scuole, come da indicazioni del Miur e dell’Usr-Sardegna, sono state chiamate ad intraprendere un percorso verso tale data, con attività didattiche e formative.L'Istituto comprensivo 1 ha organizzato, in collaborazione col presidio territoriale “Falcone e Borsellino” di Porto Torres, una serie di iniziative che vedranno coinvolti circa 70 alunni della scuola secondaria, che poi parteciperanno alla manifestazione regionale che si terrà mercoledì ad Alghero.