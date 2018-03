Condividi | M.P. 14:44 Da domani, venerdì 16 marzo, saranno in pagamento presso gli sportelli del Banco di Sardegna i compensi per i componenti dei seggi Elezioni a Porto Torres: in pagamento i compensi scrutatori



PORTO TORRES - Da domani, venerdì 16 marzo, saranno in pagamento presso gli sportelli del Banco di Sardegna i compensi per i componenti dei seggi (presidenti, segretari e scrutatori) per le elezioni politiche del 4 marzo 2018. Commenti PORTO TORRES - Da domani, venerdì 16 marzo, saranno in pagamento presso gli sportelli del Banco di Sardegna i compensi per i componenti dei seggi (presidenti, segretari e scrutatori) per le elezioni politiche del 4 marzo 2018.