In pagamento somme per complessivi 193.784,25euro da parte dei Servizi sociali del Comune di Alghero per diversi programmi di intervento Servizi sociali Alghero: da venerdì, contributi in pagamento



ALGHERO - In pagamento somme per complessivi 193.784,25euro da parte dei Servizi sociali del Comune di Alghero per diversi programmi di intervento Per la legge 4/2006 (Ritornare a Casa, periodo febbraio 2018), sono in pagamento per sessantatre beneficiari complessivi 79.127euro.



Per la linea di intervento che prevede sussidi per l’impegno reso in servizi di pubblica utilità (Servizio civico-linea tre, anno 2017), per quattordici beneficiari, la somma in pagamento è di 8.025euro. Per il sostegno abitativo (esigenze primarie, per l’anno 2018), la somma disponibile per i trentadue destinatari è di 10.410euro.



Da domani, venerdì 16 marzo, le somme saranno in pagamento negli sportelli del Banco di Sardegna.