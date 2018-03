Condividi | Red 14:03 La Cantina Santa Maria la Palma riceve un nuovo premio internazionale: il Cannonau Riserva 2014 si è aggiudicato la prestigiosa medaglia Grande oro nel concorso della più grande e importante degustazione di vini internazionali della Germania Il Cannonau Riserva premiato al Berliner wein trophy



ALGHERO - La Cantina Santa Maria la Palma riceve un nuovo premio internazionale: il Cannonau Riserva 2014 si è aggiudicato la prestigiosa medaglia Grande oro nel concorso Berliner wein trophy 2018. Il Berliner wein trophy è la più grande e importante degustazione di vini internazionali della Germania. Quest’anno, una giuria di circa duecento esperti, riunita a Berlino Tegal, ha degustato circa 6.700 etichette diverse, classificandole e selezionando quelle meritevoli di un particolare riconoscimenti. Sulla base delle restrittive linee guida dell'International organization for vine and wine, ente che monitora l’evento, solo il 30percento dei prodotti presentati può essere premiato con una medaglia.



Il Cannonau Riserva è riuscito a posizionarsi in maniera eccellente, ricevendo una medaglia d’oro. Il riconoscimento premia l’impegno del team della Cantina Santa Maria la Palma, dei soci conferitori e del team di esperti ed enologi che studia ed affina costantemente i vini, alla ricerca della qualità. Grazie a questo lavoro, la Cantina, accanto ai vini bianchi di cui è produttrice storica, sta riuscendo a far emergere anche i suoi vini rossi, dal Cagnulari al Cannonau, fino al Cannonau Riserva.



Un importante riconoscimento per l'azienda e per il territorio di Alghero, sempre più vocato ad una produzione d'eccellenza. Il presidente, lo staff, il management e tutti i dipendenti della Cantina Santa Maria La Palma si sono mostrati estremamente soddisfatti per i risultati conseguiti, frutto dell'innovazione e del lavoro quotidiano degli oltre trecento soci che coltivano oltre 700ettari di vigneti nel nord ovest della Sardegna.