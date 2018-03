Condividi | Red 14:41 Due rotture nell’arco di ventiquattr’ore: ancora una volta, il vecchio acquedotto di Frunch’e Oche, che alimenta la fascia costiera fino a San Teodoro, mostra tutti i suoi limiti. Squadre di Abbanoa a lavoro per ripristinare l’erogazione Posada: seconda riparazione dell´acquedotto



POSADA - Due rotture nell’arco di ventiquattr’ore: ancora una volta, il vecchio acquedotto di Frunch’e Oche, che alimenta la fascia costiera fino a San Teodoro, mostra tutti i suoi limiti. Dopo aver fatto fronte ad un primo guasto avvenuto ieri mattina (mercoledì), le squadre di Abbanoa sono dovute intervenire d’urgenza in un altro punto interessato da un’ulteriore frattura. Gli interventi sono stati particolarmente complessi, a causa della natura accidentata del terreno e dalla difficoltà d’accesso. Tra l'altro, i tratti di condotta interessati sono composti da una doppia tubatura: scelte progettuali risalenti alle precedenti gestioni del servizio idrico, che mostrano tutti i limiti, sia nelle ormai continue rotture, sia per la complessità dei lavori di riparazione.



Il secondo intervento di riparazione dovrebbe concludersi a breve. Nel frattempo, è stato attivato il potabilizzatore stagionale di San Giovanni per consentire di ripristinare l’erogazione idrica in tempi più rapidi nel centro abitato di Posada. Infatti, il riempimento dell’acquedotto dovrà essere effettuato in maniera graduale per evitare pericolosi sbalzi di pressione, che potrebbero creare ulteriori rotture. Abbanoa ha anche attivato un servizio di autobotte, presente in Via Rockefeller. Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo ventiquattro ore su ventiquattro.



Abbanoa ha già avviato gli investimenti per risolvere definitivamente i problemi di approvvigionamento, sia nell'Alta Baronia, sia nella Bassa Gallura, grazie alla realizzazione del nuovo acquedotto di Torpè, per il quale il Gestore unico sta investendo più di 20milioni di euro dei fondi Cipe 27/2015. Il primo riguarda la dorsale centrale che andrà dall'invaso del Maccheronis, dove sarà realizzato il potabilizzatore al partitore (diramazione) in località di Monte Idda. Il secondo appalto riguarda la dorsale centrale, che sarà collegata al partitore di Monte Idda, e si estenderà lungo la fascia costiera dalla località Cuccuru e Janas, a Siniscola, fino al partitore di Limpiddu, in territorio di Budoni. Le condotte saranno realizzate con soluzioni innovative, che consentiranno di gestire in modo efficiente la distribuzione della risorsa idrica, sia della sorgente di Fruncu e Oche, sia quella potabilizzata dal Maccheronis.