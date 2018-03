Condividi | Red 13:34 Alle prime ore del mattino, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Porto Cervo, con i colleghi dei Commissariati di Ozieri ed Olbia, della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione crimine, ha eseguito numerose misure cautelari, emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania, nei confronti di una banda dedita al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti Bella vita a Porto Cervo: scattano le manette



PORTO CERVO - Alle prime ore del mattino (giovedì), gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Porto Cervo, con i colleghi dei Commissariati di Ozieri ed Olbia, della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione crimine, ha eseguito numerose misure cautelari, emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania, nei confronti di una banda dedita al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, denominata “Bella vita 2017”, è il risultato di un’articolata attività d’indagine avviata già dalla primavera dello scorso anno.



Nello specifico, sono state eseguite otto ordinanze di custodia cautelare in carcere, due ordinanze agli arresti domiciliari ed una dell’obbligo di dimora. Una delle persone destinatarie dell’obbligo di dimora è stato tratto in arresto questa mattina, poiché durante le perquisizioni è stato trovato in possesso di 10grammi di cocaina.



