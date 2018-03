Condividi | Red 19:06 Proseguono i rinnovi dei dirigenti di Coldiretti Nuoro Ogliastra. Dopo Loceri, Triei e Dorgali, ieri è stata la volta di altri cinque Comuni. A Barisardo, eletta la 33enne Carla Scattu Coldiretti: giovane pastora presidente a Barisardo



BARISARDO - Proseguono i rinnovi dei dirigenti di Coldiretti Nuoro Ogliastra. Dopo Loceri, Triei e Dorgali, ieri (mercoledì) è stata la volta di altri cinque Comuni. A Barisardo, è stata eletta presidente la 33enne pastora Carla Scattu. Si tratta della prima donna chiamata a dirigere la sezione locale.



Talana e Urzulei hanno confermato alla presidenza il 45enne allevatore Stefano Arzu, mentre il suo vice sarà Stefano Cabras. A Villagrande ed a Villanova Strisali, l’assemblea dei soci Coldiretti ha eletto presidente Salvatore Olianas (al suo primo incarico) e come vice Pierpaolo Birotti. Tra i neodirigenti di Coldiretti Nuoro Ogliastra ci sono diversi volti nuovi e giovani.



Nei prossimi giorni, saranno convocate le assemblee anche degli altri Comuni delle Federazione, al termine delle quali saranno rinnovate le cariche provinciali prima, regionali e nazionali poi. Per martedì 20 marzo, nella sala dell’Exmè di Nuoro, sono state convocate le assemblee provinciali del movimento giovanile dell'organizzazione e di Donne Impresa. Con i Direttivi, saranno eletti il delegato e la coordinatrice provinciale.



