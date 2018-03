Condividi | Mimmo Pirisi 13:03 L'opinione di Mimmo Pirisi Migliora il servizio di nettezza urbana in città



Migliora il servizio di nettezza urbana in città, piano piano la città sta andando a regime. Crediamo che per dare più continuità e risultati debba essere completato al più presto il porta a porta in tutta la città e credo vada realizzato anche nell'agro (così come accade nei centri limitrofi, vedi Sassari o Olmedo).



Nel frattempo, però, è necessario accelerare sulle oasi nelle Borgate e in tutto l'agro cittadino, che ad oggi continua a soffrire di un servizio che solo in minima parte è migliorato, ma che mantiene le criticità storiche. Inoltre, è necessario informare gli abitanti sulla nuova normativa organizzando assemblee pubbliche (cosi come sta avvenendo in città), ma che nelle borgate stentano a partire.



Tutto questo, con l'obbiettivo chiaro di arrivare a quei numeri di differenziata che possano alla fine, oltre a portare ad avere una città piu pulita, far risparmiare i cittadini algheresi.



* capogruppo del Pd in Consiglio comunale