39enne precipita da un hotel di Olbia

OLBIA - E' giallo sulla morte di una ragazza di 39 anni residente a Olbia ma di origine polacca, precipitata da una finestra dell'hotel Panorama di Olbia. La dinamica di quanto accaduto è in via di accertamento nel corso delle indagini coordinate dal procuratore di Tempio, Andrea Garau, e dai Carabinieri della Compagnia di Olbia.



La donna alloggiava in una suite dell’Hotel Panorama insieme al compagno olbiese 43enne. L’uomo si trova in Caserma a disposizione degli inquirenti.



Testimoni avrebbero riferito di un violento litigio nella notte, e poco prima delle 7 di stamattina, il tragico epilogo. Sul posto in arrivo anche i carabinieri del Ris di Cagliari per effettuare una verifica in tutto l'hotel.



