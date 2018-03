Condividi | Red 13:32 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari hanno condotto un controllo fiscale nei confronti di un´azienda con sede nel capoluogo regionale operante nel settore del commercio di materiali da costruzione Azienda cagliaritana evade 24mila euro



CAGLIARI - Nell'ambito delle attività di contrasto all'evasione fiscale, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari hanno condotto un controllo fiscale nei confronti di un'azienda con sede nel capoluogo regionale operante nel settore del commercio di materiali da costruzione. L'azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto: in particolare, si è incentrata sulla fattispecie cosiddetta "intracomunitaria", riguardante i rapporti commerciali tra due soggetti risiedenti nell'Unione europea, che beneficiano dell'esenzione dall'assoggettamento alla specifica imposta. Al termine della verifica, è stato constatato che l'azienda, nell'arco di due anni, ha omesso di assoggettare all'imposta sul valore aggiunto alcune operazioni invece imponibili, non versando all'erario un importo complessivo di 24.321euro.