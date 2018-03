Condividi | Red 12:01 Dopo tre anni dall´elezione dei primi componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei probi viri, i cittadini del popoloso quartiere algherese sono chiamati a votare per rinnovare le cariche del Comitato CdQ Pivarada: nuove elezioni



ALGHERO - Sono trascorsi tre anni da quando sono stati eletti i primi componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei probi viri, è stato un triennio nel quale ci si è spesi per migliorare l’immagine e la qualità della vita nel quartiere stesso. Gli obiettivi ed i risultati ottenuti «ci gratificano dell’impegno e del tempo dedicato alle problematiche del quartiere, anche se dobbiamo ammettere che non tutte le segnalazioni e le richieste hanno avuto riscontro positivo o soluzione», dichiarano i consiglieri uscenti.



In occasione dell’assemblea di quartiere, calendarizzata per sabato 14 aprile, si terranno anche le elezioni per il rinnovo triennale delle cariche statutarie sia del Consiglio, sia del Collegio. Gli abitanti e gli esercenti del quartiere potranno proporre la propria candidatura (indicando a che carica ci si candida) entro martedì 10 aprile inviando una e-mail all’indirizzo web comitatoquartierepivarada@gmail.com.



A norma di Statuto non possono essere candidati: i minorenni, le persone che ricoprono cariche elettive pubbliche, le persone con incarichi esecutivi o di rappresentanza in seno a partiti, movimenti politici ed organizzazioni sindacali, persone prive dei diritti politici o interdetti dai pubblici uffici. «Ci aspettiamo che le candidature siano tali da poter garantire una sana competizione elettorale finalizzata alla futura gestione del Comitato per traguardare ulteriori obiettivi di miglioramento nel Quartiere», sottolineano dal Consiglio direttivo uscente.



