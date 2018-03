Condividi | Red 23:12 Dopo il +17 di Sassari, l´Essm Le Portel ribalta la differenza canestri dopo un overtime: a Le Chaudron finisce 100-81 per i francesi Il Banco saluta la Fiba Europe cup



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari saluta la Fiba Europe cup subendo, nella sfida di ritorno del Round of 16 della competizione, l’offensiva della formazione francese dell’Essm Le Portel. Ai sassaresi non basta la rimonta nel finale di ultimo quarto che ristabilisce, con il +17 biancoverde dell’andata, la parità. Nei cinque minuti supplementari, Le Portel trova lo strappo che gli consegna il biglietto per i quarti di finale.



Federico Pasquini manda in campo Bamforth, Bostic, Pierre, Jones e Stipcevic, coach Girard risponde con Carter, Golden, Traore, Chathuant e Hassell. Ad aprire le danze sono i padroni di casa con Hassell, il Banco risponde con Jones: il centro biancoverde infila i primi 4punti. La bomba di Bamforth sigla il primo sorpasso ospite, Golden e Traore ristabiliscono la parità, ma Pierre e Bamforth trascinano ancora avanti i sassaresi. Traore firma il sorpasso francese, il canestro and one di Bamforth sigla il controsorpasso. I liberi di Hassell e Odiakosa chiudono la prima frazione sul 22-20. I primi minuti del secondo quarto sono una danza punto a punto: per il Banco si iscrivono a referto Hatcher e Bostic, mentre Hassell e Golden conducono Le Portel. È Golden ad infilare la bomba del sorpasso che apre il break francese: Hachad e Carter allungano dall’arco. Bamforth blocca la fuga dei padroni di casa, ma il 2+1 di Carter ed il lay up di Carter mandano le squadre a riposo sul punteggio di 47-38.



Al rientro dall'intervallo lungo, un break dei padroni di casa da 11-2 permette a Le Portel di prendere pienamente controllo del match. I francesi scappano fino al +22, Hatcher e Pierre accorciano lo svantaggio, ma al 30’ la sirena dice 74-52. Bamforth e Pierre suonano la carica, dopo 4’ di gioco è Polonara a mettersi in proprio ed infilare bomba e canestro fondamentali che valgono il -14. Gli uomini di Pasquini devono sfruttare il +17 dell’andata: Hassell e Golden riportano avanti i francesi, bomba di Bostic di importanza capitale. Quando inizia l’ultimo giro di cronometro, il tabellone è sull'83-68. Stipcevic manda in lunetta Golden che fa 1/2, con 22’’ è il turno del play croato dalla linea di carità: non sbaglia e sigla il -14. Gli ultimi secondi si giocano sul filo dei nervi: fallo di Pierre, Hassell non sbaglia dalla lunetta (86-70 a -20’’). Ci vuole parlare su coach Pasquini: l’antisportivo di Chatuant ed il tecnico sanzionato alla panchina dell’Essm manda i biancoverdi in lunetta che fanno 1/3. Mangin sigla il +17, il reverse di Bamforth non entra allo scadere (88-71).



Non bastano 40’ a decidere chi passerà ai quarti di finale di Fiba Europe cup: si va all'overtime. Pierre rompe il ghiaccio, break firmato Begarin e Hassell, francesi ancora a +19. Accorcia Polonara con un canestro ed una rubata. Bostic non trema dalla lunetta: 94-77 con 53’’ sul cronometro. Traore segna il libero del +18, Begarin in angolo chiude il match. A Le Chadron si chiude 100-81: i francesi sovvertono la differenza canestri e si qualificano ai quarti di finale.



ESSM LE PORTEL-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 100-81:

ESSM LE PORTEL: Golden 20, Odiakosa 3, Traore 13, Mangin 11, Chathuant 2, Hachad 5, Bernaoui, Bikantchou, Hassell 33, Begarin 6, Carter 7. Coach Eric Girard.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu, Casula, Bostic 4, Bamforth 16, Devecchi, Pierre 13, Jones 14, Stipcevic 7, Hatcher 16, Polonara 11, Picarelli, Tavernari. Coach Federico Pasquini.

PARZIALI: 22-20, 47-38, 74-52, 88-71.



