Arsellatori abusivi pescati ad Olbia

OLBIA - Per gli arsellatori abusivi che conducono la loro attività illecita nel Golfo di Olbia, la vita è sempre più dura: continuano, infatti, le attività di controllo della Guardia Costiera olbiese. Questa mattina (mercoledì), i militari della Capitaneria di porto di Olbia sono intervenuti in località Mogadiscio, nel territorio comunale olbiese, vicino alla “Peschiera”, per reprimere un’attività di pesca illegale di molluschi bivalvi in zona vietata.



In particolare, è stato individuato un gruppo di persone, tutte di nazionalità estera, che sono state sanzionate in quanto colte a pescare in acque precluse alla raccolta dei frutti di mare. Nonostante il tentativo di occultamento del prodotto da parte dei pescatori abusivi, sono stati sequestrati circa 4chilogrammi di arselle e due rampini utilizzati per la raccolta dei frutti di mare. Inoltre, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 3mila euro. Il prodotto pescato è stato successivamente rimesso in mare e gli attrezzi utilizzati dai contravventori, sottoposti a confisca. In considerazione dell’elevato numero di pescatori presenti in zona, l’operazione è stata svolta con il personale appartenente alla stazione dei Carabinieri di Olbia e Polto Quadu: questi ultimi hanno provveduto all’identificazione in caserma dei soggetti privi di documenti di riconoscimento.



