Alloggi popolari: stilata la graduatoria definitiva

PORTO TORRES - Si è concluso questa mattina il sorteggio tra i concorrenti che hanno diritto all’assegnazione delle 49 unità abitative di edilizia residenziale pubblica. Sono 196 le domande pervenute che attraverso la procedura di attribuzione dei punteggi andranno a comporre la graduatoria definitiva stilata con l’estrazione effettuata dalla struttura tecnica del Comune - presenti i dirigenti Claudio Vinci e Flavio Cuccureddu - presso la sala consiliare del palazzo comunale.



Sono 5 le persone che hanno ottenuto 9 punti, il massimo previsto dal bando, seguiti da 8 soggetti che hanno totalizzato otto punti e altri sei con 7 punti. In totale sono 19 le persone aventi diritto che si vedranno assegnati altrettanti 19 dei 25 alloggi a canone sostenibile con tre e due camere da letto. Le altre sei abitazioni di grandi dimensioni verranno aggiudicate ad altri soggetti inseriti nella graduatoria da 6 punti.



I restanti 24 alloggi, con un solo vano e quindi di piccole dimensioni, verranno assegnati a coloro che occupano la graduatoria con punteggio da 6 a 0 punti, tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare, ossia privilegiando le famiglie composte da uno o due soggetti. Nei prossimi giorni la graduatoria dei soggetti estratti, compresi i 29 esclusi, verrà pubblicata nell'albo pretorio e nel sito istituzionale del comune. La graduatoria definitiva sarà il primo passo per poter consegnare una casa alle famiglie in difficoltà. Un iter lungo, tra ricorsi e polemiche, per una procedura non accolta favorevolmente e i tempi di consegna ancora da valutare.