Condividi | Red 10:24 L’Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura ha firmato ieri il decreto 145 che dispone il pagamento di 24.801.920,29euro sulla Misura 14.1 del Programma di sviluppo rurale per il benessere degli animali Pagamenti agricoli: 24,8milioni da Agea



CAGLIARI - L’Agenzia nazionale per le erogazioni in Agricoltura ha firmato ieri (martedì) il decreto 145 che dispone il pagamento di 24.801.920,29euro sulla Misura 14.1 del Programma di sviluppo rurale per il Benessere degli animali. Il provvedimento prevede un anticipo all’85percento per 6787 domande presentate dagli allevatori sardi nell’annualità 2017.



Con l’ultimo decreto in liquidazione, la Regione autonoma della Sardegna arriva a 305.030.491,01euro di spesa sul miliardo e 308milioni stanziati per il Psr 2014-2020 che in tutta Italia, per le fasi di spendita, è iniziato l’1 gennaio 2016. Con il 23,31percento della spesa sulla programmazione agricola, la Sardegna si attesta fra le prime Regioni del Paese per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione europea.



Già a gennaio, infatti, erano stati soddisfatti i traguardi previsti da Bruxelles per il 31 dicembre 2018. Negli ultimi settanta giorni, sono stati liquidati da Agea verso le aziende agricole isolane 70.292.988,42euro. Commenti CAGLIARI - L’Agenzia nazionale per le erogazioni in Agricoltura ha firmato ieri (martedì) il decreto 145 che dispone il pagamento di 24.801.920,29euro sulla Misura 14.1 del Programma di sviluppo rurale per il Benessere degli animali. Il provvedimento prevede un anticipo all’85percento per 6787 domande presentate dagli allevatori sardi nell’annualità 2017.Con l’ultimo decreto in liquidazione, la Regione autonoma della Sardegna arriva a 305.030.491,01euro di spesa sul miliardo e 308milioni stanziati per il Psr 2014-2020 che in tutta Italia, per le fasi di spendita, è iniziato l’1 gennaio 2016. Con il 23,31percento della spesa sulla programmazione agricola, la Sardegna si attesta fra le prime Regioni del Paese per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione europea.Già a gennaio, infatti, erano stati soddisfatti i traguardi previsti da Bruxelles per il 31 dicembre 2018. Negli ultimi settanta giorni, sono stati liquidati da Agea verso le aziende agricole isolane 70.292.988,42euro.