L´incontro in programma domani nella sala Angioj della Provincia è organizzato dalla Commissione regionale Pari opportunità, in occasione della settima Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla Disturbi alimentari: convegno a Sassari



SASSARI - Si parlerà di disturbi alimentari domani, giovedì 15 marzo, alle 17, nella sala Angioj della Provincia di Sassari, in un convegno organizzato dalla Commissione regionale Pari opportunità, in occasione della settima Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla. L’incontro vedrà la partecipazione, tra gli altri, della psichiatra Antonella Denti, della neuropsichiatra infantile Maria Antonietta Muroni, della nutrizionista Gloria Reggiani e della scrittrice Lalla Careddu.



I Dca costituiscono una reale emergenza sanitaria: oltre 3milioni di ragazzi e ragazze in Italia soffrono di questi disturbi e decine di milioni di adulti e giovani nel mondo. Il Fiocchetto Lilla, indossato o esposto, è stato adottato per la prima volta in Italia il 15 marzo 2012 da Stefano Tavilla, presidente della Associazione "Mi nutro di vita" di Genova, padre di Giulia, una 17enne deceduta a causa di un disturbo alimentare.