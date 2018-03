Condividi | Red 15:09 Al via domani sera a Cagliari la rassenga letteraria curata dal giornalista Fabio Marcello. Gian Luca Sanna presenterà il suo romanzo “Divieto di svolta” Dialoghi d´autore a Palazzo Siotto



CAGLIARI – La Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” terrà a battesimo una nuova rassegna letteraria dal titolo “Dialoghi d'autore”, curata dal giornalista Fabio Marcello. Con cadenza bisettimanale, le sale di Palazzo Siotto, in Via dei Genovesi 114, a Cagliari, ospiteranno incontri aperti al pubblico volti a dare spazio alle novità librarie più interessanti del panorama locale e nazionale.



Si comincerà domani, giovedì 15 marzo, alle 18, con la presentazione di “Divieto di svolta” (Aracne editore), il romanzo d'esordio del cagliaritano Gian Luca Sanna. Le letture saranno a cura di Elio Turno Arthemalle.



Turbato, insicuro, angosciato e costantemente scontento delle proprie scelte, Alfredo non trova nessuna soddisfazione nelle opportunità che il mondo esterno gli offre. L'esasperata ricerca di una svolta significativa nella propria vita viene continuamente frustrata. L'ansia di affermarsi lo destabilizza e lui si sente smarrito negli inganni quotidiani. Ma il colpo di scena può essere questione di un momento.



Nella foto: Gian Luca Sanna Commenti CAGLIARI – La Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” terrà a battesimo una nuova rassegna letteraria dal titolo “Dialoghi d'autore”, curata dal giornalista Fabio Marcello. Con cadenza bisettimanale, le sale di Palazzo Siotto, in Via dei Genovesi 114, a Cagliari, ospiteranno incontri aperti al pubblico volti a dare spazio alle novità librarie più interessanti del panorama locale e nazionale.Si comincerà domani, giovedì 15 marzo, alle 18, con la presentazione di “Divieto di svolta” (Aracne editore), il romanzo d'esordio del cagliaritano Gian Luca Sanna. Le letture saranno a cura di Elio Turno Arthemalle.Turbato, insicuro, angosciato e costantemente scontento delle proprie scelte, Alfredo non trova nessuna soddisfazione nelle opportunità che il mondo esterno gli offre. L'esasperata ricerca di una svolta significativa nella propria vita viene continuamente frustrata. L'ansia di affermarsi lo destabilizza e lui si sente smarrito negli inganni quotidiani. Ma il colpo di scena può essere questione di un momento.Nella foto: Gian Luca Sanna