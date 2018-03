Condividi | Red 14:07 Lunedì mattina, si è tenuta la prima riunione della Consulta regionale della Diabetologia, rinnovata con decreto dell´assessore della Sanità Luigi Arru a gennaio Diabete: confronto a Cagliari



CAGLIARI - Lunedì mattina, si è tenuta la prima riunione della Consulta regionale della Diabetologia, rinnovata con decreto dell'assessore della Sanità Luigi Arru a gennaio. Nel corso dei lavori, presieduti da Arru e dal direttore generale dell'Assessorato Giuseppe Sechi, sono stati affrontati i temi dell'organizzazione della rete delle diabetologie e dei nuovi sistemi di monitoraggio della glicemia.



I diabetologi hanno espresso alcune indicazioni, che saranno parte integrante dei documenti che verranno proposti in sede di Consulta e rapidamente tradotti in atti di programmazione: i documenti saranno presentati dal coordinamento per il paziente adulto e dal coordinamento per il paziente bambino. L'Assessore ha espresso soddisfazione per la fattiva collaborazione delle associazioni di pazienti e per la forte accelerazione richiesta da tutti gli operatori presenti.



Entro tre settimane, come espressamente richiesto da Arru, i coordinamenti porteranno in Consulta le proposte di atti richiesti: una bozza della rete diabetologica, in cui sia specificato il ruolo e le funzioni multidisciplinari dei centri diabetologici, della rete dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, le indicazioni per la prescrizione dei dispositivi di monitoraggio della glicemia, che terranno conto esclusivamente dell'interesse dei pazienti.



