L´Istituto di istruzione superiore Angelo Roth ha organizzato per giovedì 22 e venerdì 23 marzo, un corso di formazione ed aggiornamento rivolto ai docenti sulle strategie didattiche e comunicative in materia di "Complessità e ricchezza delle differenze" Vivere la differenza: corso per docenti ad Alghero



ALGHERO – Nell'ambito dell'offerta formativa per l'anno scolastico in corso, l'Istituto di istruzione superiore Angelo Roth ha organizzato per giovedì 22 e venerdì 23 marzo, dalle 15 alle 18.30 (per sette ore complessive), nella sede centrale di Via Diez 9, ad Alghero, un corso di formazione ed aggiornamento sugli steriotipi di genere indirizzato al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. Il corso, intitolato “Vivere la differenza-nessuno uguale: come riconoscere l'identità e la dignità dell'altro per conoscere se stessi”, riguarda le strategie didattiche e comunicative in materia di “Complessità e ricchezza delle differenze”.



Il formatore del corso è il docente di Filosofia, formatore e giornalista Francesco Pivetta. Il primo modulo, in programma giovedì 22, è intitolato “Non c'è comunicazione senza ascolto: la dignità sta negli occhi di chi guarda” e punterà su “Conoscersi, guardarsi, ascoltarsi”: presentazione e finalità del progetto. Focus e contratto col gruppo; Ascolto, comunicazione, relazione, emozioni, crescita cognitiva ed affettiva; Compiti dell'educazione: il conferimento della dignità, il riconoscimento dell'identità; “Corpi parlanti e immagini del proprio Sè”: “La nostra personalità sociale è una invenzione del pensiero altrui”, (Marcel Proust). Il secondo modulo, venerdì 23, si intitola “Chi è l'adolescente? Corpi in movimento, identità, desiderio, sessualità: diversità in gioco” e riguarderà Voci in movimento: non c'è comunicazione senza ascolto: Chi sono gli adolescenti, come comunicano col corpo; Dall'ascolto alla “relazione”. Identità, identità sessuale, linguaggi sessuati, linguaggi discriminatori, violenze; Alle porte del cuore: non c'è aiuto senza rapporto emozionale.



