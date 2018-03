Condividi | M.M. 10:00 Sarà presentato a Cagliari, Alghero e Olbia l´innovativo, un vero e proprio souvenir per "fare rete", ma soprattutto un nuovo strumento di promozione turistica. Primo appuntamento alla Sardegna Arena Passaporto-souvenir con 150euro turistiche



ALGHERO - Un souvenir per fare rete, ma soprattutto un nuovo strumento di promozione turistica. Nasce così l’idea del "Passaporto", iniziativa voluta fortemente da "Welcome to Sardinia", brand di proprietà del tour operator specializzato nell’accoglienza e offerta di servizi turistici "11 Travel Group". Nello specifico si tratta di una card-documento che il turista decide di acquistare online prima dell’arrivo in Sardegna, attraverso tour operator, agenzie viaggi, oppure direttamente in loco nei punti convenzionati con l’iniziativa. Chi acquista spende appena 15 euro, ma la novità è che il documento contiene 150 euro di credito da utilizzare nelle attività partners.



Una volta acquistato il "passaporto", il turista potrà utilizzare questo documento come un vero e proprio voucher. Ogni passaporto – come uno vero – è strettamente personale e non cedibile, e dà l’opportunità di utilizzare il credito nelle attività convenzionate. Ci sono al momento oltre 300 aziende sarde coinvolte nel progetto: strutture ricettive, autonoleggi, guide turistiche, ristoranti, negozi di souvenir, e l’elenco sta diventando sempre più numeroso. Il "Passaporto" alla fine della vacanza potrà essere riportato a casa come un vero e proprio souvenir dalla Sardegna, visto che ogni attività commerciale “utilizzata” apporrà il proprio timbro del credito al cliente.



Per illustrare la novità, Welcome To Sardinia organizza un incontro di presentazione alla stampa e operatori turistici previsto per venerdì 23 marzo 2018 (dalle ore 17) nella sala stampa della Sardegna Arena, lo stadio del Cagliari Calcio. Saranno presenti: Franco Cuccureddu Sindaco di Castelsardo, Clara Pili Presidente della sezione turismo della Confindustria Sardegna Meridionale, Umberto Oppus, Direttore Anci Sardegna, Piergiorgio Massidda Consigliere Comunale Cagliari, ex presidente Autorità Portuale e vicepresidente Assoporti, Raimondo Cacciotto Vicesindaco di Alghero e prossimo consigliere regionale in Sardegna, Alessandro Pitzianti General Manager Welcome to Sardinia. Seguiranno le presentazioni ad Alghero il 25 marzo 2018 e Olbia il 30 marzo 2018.