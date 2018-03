Condividi | Red 11:07 Il coach del Banco di Sardegna Dinamo Sassari Federico Pasquini ha incontrato la stampa in vista della gara di Fiba Europe cup che oggi sera vedrà i suoi in campo contro i francesi di Le Portel «Ci teniamo a fare bene e andare avanti»



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari è partito lunedì per raggiungere la Francia dove oggi (mercoledì), alle 20, sul parquet della Chadron arena, giocheranno il secondo atto della gara di Fiba Europe cup contro Le Portel. Dopo la solida vittoria della gara di andata al PalaSerradimigni, mercoledì scorso, chiusa con un vantaggio di 17punti, coach Federico Pasquini ed i suoi sono pronti a dare il meglio anche fuori casa.



«Andiamo a giocare il ritorno a Le Portel per quello che è il secondo tempo di questa sfida – afferma il coach biancoblu - L’approccio sarà importante, perché chiaramente chi gioca in casa gara2 si porta dietro la spinta da parte del pubblico. Abbiamo un obiettivo e abbiamo in testa (come sicuramente lo hanno loro) quelle che sono le cose da migliorare e rivedere alla luce di gara1 giocata da noi».



«E’ evidente che dobbiamo essere più bravi ad attaccare il loro press – sottolinea in conclusione Pasquini - più bravi a lavorare a livello fisico vista la loro stazza, e concentrati nel riprodurre quello che abbiamo fatto nel finale della gara di andata. Ci teniamo a fare bene e a prepararci ad un altro step di questa competizione».



