La quinta edizione della manifestazione è in programma sabato 17 e domenica 18 marzo. Come lo scorso anno, tutto l´incasso sarà devoluto in beneficenza Festa del cacciatore ad Alghero



ALGHERO - Anche quest'anno, si sta organizzando la Festa del cacciatore, una manifestazione che i cacciatori algheresi hanno voluto ripetere per diversi motivi, che non sono quelli di promuovere la caccia, ma bensì quello più importante, la solidarietà. Secondo motivo forte è la richiesta di chi ha partecipato alla precedente edizione, dichiarando di aver passato una giornata meravigliosa e diversa dalle altre. Come lo scorso anno, tutto l'incasso sarà devoluto in beneficenza. Quest'anno, come già nella passata edizione, il beneficiario sarà il Polisoccorso di Alghero. La festa si svolgerà sabato 17 e domenica 18 marzo, nel lungomare Barcellona, davanti al Piazzale della Pace.