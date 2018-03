Condividi | M.P. 20:36 Antonio Masala, 31 anni, esperto contabile revisore dei conti, con laurea magistrale in scienze economiche, è stato individuato dall´amministrazione comunale come nuovo amministratore unico della Multiservizi Porto Torres, la società in house del Comune di Porto Torres Masala alla Multiservizi: passaggio di consegne



PORTO TORRES - Antonio Masala, 31 anni, esperto contabile revisore dei conti, con laurea magistrale in scienze economiche, è stato individuato dall'amministrazione comunale come nuovo amministratore unico della Multiservizi Porto Torres, la società in house del Comune di Porto Torres. La scelta è stata approvata ieri dodici marzo dall'assemblea dei soci e questo pomeriggio è avvenuto invece il passaggio di consegne.



Masala succede a Salvatore Zappareddu, che ha guidato la società negli ultimi tre anni. «Dopo tre anni come amministratore unico posso dire con orgoglio di aver raggiunto gli obiettivi più importanti conferiti con il mio mandato: l’equilibrio di bilancio, il rispetto dei contratti di servizio e la tutela dei posti di lavoro – commenta Zappareddu - sono orgoglioso di lasciare al mio successore una società solida sia dal punto di vista economico, che dal punto di vista patrimoniale e finanziario e, tutto questo, dopo un triennio certamente non facile.»



Commenti