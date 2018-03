Condividi | M.P. 18:28 Fino alle ore 12 del 15 marzo i cittadini inseriti nella graduatoria definitiva degli ammessi per operai generici del cantiere di forestazione, stilata dall´Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, possono presentare domanda per la quota di riserva del 20% destinata ai Servizi sociali del Comune di Porto Torres Forestazione: quote di riserva in scadenza



PORTO TORRES - Fino alle ore 12 del 15 marzo i cittadini inseriti nella graduatoria definitiva degli ammessi per operai generici del cantiere di forestazione, stilata dall'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, possono presentare domanda per la quota di riserva del 20% destinata ai Servizi sociali del Comune di Porto Torres. Le domande possono essere presentate da soggetti over 50 fuoriusciti dal mondo del lavoro che ricadono in oggettive difficoltà di reinserimento e da genitori separati con minori a carico privi di sostegno economico.



L'avviso e la modulistica sono pubblicati nella home page del sito web del Comune, sezione Avvisi e Scadenze. Per informazioni si possono contattare gli uffici dei Servizi sociali ai numeri 079 5008569/8558. Le domande possono essere presentate a mezzo raccomandata, all'Ufficio Protocollo del Comune o via posta certificata all'indirizzo comune@pec.comune.porto-torres.ss.it.