Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ha attivato le procedure per le borse di studio rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie Porto Torres, Io studio, domande fino al 30 marzo



PORTO TORRES - Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca ha attivato le procedure per le borse di studio rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, finalizzate all’acquisto di libri di testo, a soluzioni per la mobilità e il trasporto, all'accesso ai beni e servizi di natura culturale. L'avviso integrale è disponibile nella home page del sito web del Comune, sezione “Avvisi e Scadenze”.



La domanda dovrà essere presentata entro il 30 marzo. Per informazioni è possibile contattare il personale dell'ufficio Pubblica istruzione al numero 079 5008563 e nei giorni di apertura al pubblico, nella sede di via delle Vigne n.5: il lunedì dalle 9 alle 12.30, il martedì dalle 9 alle 12.30, il giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30.