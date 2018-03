Condividi | Red 16:08 Dichiarazione di classificazione degli agriturismo. Coldiretti Oristano organizza per domani una giornata informativa e di confronto con l’ausilio dei tecnici Laore Agriturismo: incontro a Siamaggiore



SIAMAGGIORE - Si terrà domani, mercoledì 14 marzo, alle 10, all’Agriturismo Su Livariu, a Siamaggiore, un incontro riservato alle aziende agrituristiche locali. L’associazione Terranostra (che riunisce gli agriturismo associati a Coldiretti), proseguendo nella attività di informazione rivolta alle aziende agrituristiche su leggi e provvedimenti che disciplinano il settore, organizza un'iniziativa che concentra l’attenzione sulla dichiarazione di classificazione delle aziende agrituristiche.



A partire dal 7 luglio 2017, tutte le imprese agrituristiche regionali che offrono servizi di pernottamento sono obbligate a classificare le strutture con il simbolo del girasole. Un sistema di classificazione che, con un'autodichiarazione, è articolata in categorie, sulla base della attribuzione del numero dei girasoli per un massimo di cinque. Sistema basato sul livello di comfort dell’ospitalità, varietà dei servizi offerti, collocazione aziendale in aree e siti di particolare pregio paesaggistico ed ambientale, caratterizzazione enogastronomica, architettonica e culturale dell’offerta agli ospiti. Sono previste sanzioni amministrative per gli inadempienti.



