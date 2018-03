Condividi | Red 12:33 Negli uffici della Confartigianato di Alghero, in Via Vittorio Emanuele 113, da mercoledì sarà possibile sottoscrivere i moduli di adesione alla class action ammessa dal Tribunale di Cagliari ed avente per oggetto “i conguagli partite pregresse 2005-2011” Adiconsum: class action contro Abbanoa



ALGHERO – Da mercoledì 14 marzo, negli uffici della Confartigianato di Alghero, in Via Vittorio Emanuele 113, gli utenti del Servizio idrico potranno sottoscrivere i moduli di adesione alla “class action” ammessa dal Tribunale di Cagliari nei confronti di Abbanoa ed avente per oggetto “i conguagli partite pregresse 2005-2011”. Ad annunciarlo è l'Adiconsum Sardegna, che spiega come alla class action possono partecipare non solo coloro che hanno pagato il conguaglio, ma anche coloro che non hanno pagato.



Gli uffici della Confartigianato saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Gli interessati dovranno consegnare agli operatori Adiconsum incaricati copia di un documento di identità in corso di validità, copia della fattura Abbanoa relativa ai conguagli e copia delle ricevute di pagamento della fattura. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno visitare il sito internet o la pagina Facebook dell'Adiconsum Sardegna o telefonare al numero 391/4950759.