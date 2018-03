Condividi | Red 7:06 Dopo la formazione dei Comitati di dipartimento, si procede adesso con le elezioni dei direttori. A convocarli, per la prima riunione, è stata la Direzione aziendale Aou Sassari verso l´istituzione dei Dipartimenti



SASSARI - Si riuniranno oggi (martedì) e domani, mercoledì 14 marzo, i primi sei Comitati di dipartimento, quelli a direzione ospedaliera, che dovranno eleggere i rispettivi direttori di Dipartimento. A convocarli, per la prima riunione, è stata la Direzione aziendale dell'Aou Sassari, che incontrerà i rappresentanti dei Comitati di dipartimento Medico, delle Specialità mediche e della riabilitazione, Cardio toraco vascolare, Farmaco e diagnostica, Amministrativo e tecnico.



L'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari prosegue quindi il suo cammino organizzativo e gestionale tracciato dall'atto aziendale. Nelle scorse settimane, infatti, dopo le votazioni dei componenti elettivi dei Comitati di dipartimento, la Direzione aziendale ha istituito i Comitati assieme alle aree di staff della Direzione ed alle funzioni di Direzione sanitaria di presidio. L'elezione dei direttori di Dipartimento, allora, chiuderà il cerchio per la formazione dei Dipartimenti. Sono dodici quelli previsti in Azienda, dieci dell'assistenza integrata (cinque a direzione ospedaliera ed altrettanti a direzione universitaria), uno amministrativo e tecnico ed uno delle professioni sanitarie.



