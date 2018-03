Condividi | Red 22:11 Oggi pomeriggio, un giovane esemplare di Tursiope è stato trovato già morto ed è stato portato all´Istituto zooprofilattico di Sassari, dove domani mattina verrà eseguito l´esame autoptico Delfino spiaggiato a Le Bombarde



ALGHERO – Oggi pomeriggio (lunedì), un giovane esemplare di Tursiope (il cosiddetto “delfino a naso di bottiglia”) è stato trovato morto spiaggiato sul litorale de Le Bombarde. Il cetaceo pare presentasse solo lesioni post-mortem, presumibilmente causate da uccelli necrofori che si sono cibati della carcassa.



Pronto l'intervento della Rete per il recupero della fauna marina, coordinata dal funzionario Alberto Ruiu per l'Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana. Sul posto anche i militari della Guardia Costiera-Capitaneria di porto di Alghero e gli uomini del Corpo forestale. Il delfino è stato portato all'Istituto zooprofilattico di Sassari, dove nella mattina di domani, martedì 13 marzo, verrà eseguito l'esame autoptico.