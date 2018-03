Condividi | Mariangela Pala 19:00 La manifestazione si svolgerà mercoledì 14 marzo 2018 a partire dalle ore 10.30 Escursione a Su Crucifissu Mannu guidata dagli studenti



PORTO TORRES - In occasione della seconda edizione della giornata nazionale del paesaggio, promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, il comune di Porto Torres, l’Istituto di istruzione superiore “Mario Paglietti”, con la collaborazione della Società Ales e dell’Associazione Ianas International, organizza un’escursione dal titolo “Archeologia, culture e paesaggio a Su Crucifissu Mannu di Porto Torres (SS)”. La manifestazione si svolgerà mercoledì 14 marzo 2018 a partire dalle ore 10.30.



L'ingresso è libero e l'escursione sarà guidata a cura del personale della sede operativa della Soprintendenza di Porto Torres, ma soprattutto dagli studenti dell'Istituto Mario Paglietti che partecipano al progetto di alternanza scuola-lavoro grazie ad una convenzione stipulata tra l'Istituto e la Soprintendenza. Nello spirito del progetto risulta particolarmente importante trasmettere alle nuove generazioni il messaggio che la tutela del paesaggio e lo studio delle sue componenti storiche costituiscono valori culturali ineludibili e premessa per un uso consapevole del territorio e un suo sviluppo sostenibile. Per informazioni chiamare il numero 079514189.