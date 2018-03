Condividi | A.S. 18:10 La prima interfaccia tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino ottiene nel primo anno di attività risultati straordinari e implementa le possibilità di accesso ai servizi dell’Amministrazione. Il 16 marzo appuntamento con il "Facilitatore Digitale" 365 giorni InfoAlghero: più accessi e servizi



ALGHERO - InfoAlghero, l'ufficio delle informazioni del Comune di Alghero che associa Urp e informazioni turistiche, compie il primo anno di attività. Il servizio è operativo dal 10 marzo del 2017. Nei locali al piano terra del palazzo del Quarter è nato e si è sviluppato un filo diretto con i cittadini sempre più efficace. «Il nuovo servizio polifunzionale, infatti, dopo un iniziale periodo di rodaggio sta andando incontro alle esigenze dei cittadini con numeri ragguardevoli, oltre ogni aspettativa» sottolineano da Porta Terra.



Negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì 09,00-13,00; 15,30-18,30 e il sabato dalle 10,00 alle 20,00) si sono gradualmente instaurati rapporti diretti con tutti gli uffici del Comune per mettere a disposizione dei cittadini una gamma di servizi ampia: dagli appuntamenti con gli uffici tecnici dell’edilizia privata a quelli dei Servizi Sociali, dalla possibilità di iscrizione alla microchippatura dei cani senza recarsi a Sant’Anna alla prenotazione della carta di identità elettronica. Tutto ciò senza perdere di vista l’utenza turistica.



La prima interfaccia tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino ottiene nel primo anno di attività risultati straordinari e implementa le possibilità di accesso ai servizi dell’Amministrazione. Il prossimo 16 marzo è in programma l’appuntamento con il "Facilitatore Digitale". L’Amministrazione, per questa giornata, ma l’iniziativa è destinata a ripetersi, metterà a disposizione dei cittadini un funzionario dei servizi tecnologici per offrire supporto per le modalità di accesso alla gamma di servizi e su come utilizzare al meglio la piattaforma online: dalla firma digitale, alla consultazione dell’albo pretorio e all’amministrazione trasparente, ma anche per le informazioni sul servizio di igiene urbana e sulle ordinanze.



La piccola rivoluzione iniziata dallo scorso anno in città, avviata e guidata dal segretario generale Luca Canessa, è mirata ad un utilizzo più razionale degli immobili di proprietà e all'avvicinamento dei servizi agli utenti. «L’ottimizzazione del servizio garantisce un notevole risparmio di risorse pubbliche ed una maggiore efficienza tra settori dell’Amministrazione». A breve InfoAlghero troverà spazio nei rinnovati locali dell'ex Casa del Caffè di via Cagliari.



