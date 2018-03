Condividi | Red 16:11 Mercoledì mattina, in occasione della Giornata nazionale del paesaggio, il Memoriale Giuseppe Garibaldi di Caprera ospiterà una visita guidata ed un laboratorio didattico Paesaggio a nord-ovest: Mamma, ho perso la Tramontana



CAPRERA - Osservare il paesaggio per acquisire le conoscenze necessarie all’orientamento nello spazio. Mercoledì 14 marzo, alle 11, in occasione della Giornata nazionale del paesaggio, il Polo museale della Sardegna, in collaborazione con l’Istituto San Vincenzo, scuola paritaria di La Maddalena, organizza nelle sale del Memoriale Giuseppe Garibaldi di Caprera–La Maddalena una visita guidata e un laboratorio didattico dal titolo “Paesaggio a nord-ovest. Mamma, ho perso la Tramontana!”. La straordinaria posizione di Forte Arbuticci domina l’Arcipelago di La Maddalena ed arriva fino alla Corsica.



Si tratta di un punto di osservazione libero sui tre lati, che offre allo sguardo del visitatore la possibilità di spaziare e di riconoscere i punti geografici di riferimento. Per l’occasione, i partecipanti al laboratorio didattico potranno conoscere i segreti e saranno guidati alla scoperta della Fortezza Arbuticci.



La visita verrà effettuata con una particolare attenzione alla funzione storico-militare che il sito esercitò nell’Ottocento. Sarà lo spunto per individuare i quattro punti cardinali e costruire una bussola artigianale, che guiderà gli studenti alla realizzazione della propria rosa dei venti. Uno strumento utile e fondamentale da utilizzare per riconoscere la direzione dalla quale provengono i venti che soffiano sull’Arcipelago. Commenti CAPRERA - Osservare il paesaggio per acquisire le conoscenze necessarie all’orientamento nello spazio. Mercoledì 14 marzo, alle 11, in occasione della Giornata nazionale del paesaggio, il Polo museale della Sardegna, in collaborazione con l’Istituto San Vincenzo, scuola paritaria di La Maddalena, organizza nelle sale del Memoriale Giuseppe Garibaldi di Caprera–La Maddalena una visita guidata e un laboratorio didattico dal titolo “Paesaggio a nord-ovest. Mamma, ho perso la Tramontana!”. La straordinaria posizione di Forte Arbuticci domina l’Arcipelago di La Maddalena ed arriva fino alla Corsica.Si tratta di un punto di osservazione libero sui tre lati, che offre allo sguardo del visitatore la possibilità di spaziare e di riconoscere i punti geografici di riferimento. Per l’occasione, i partecipanti al laboratorio didattico potranno conoscere i segreti e saranno guidati alla scoperta della Fortezza Arbuticci.La visita verrà effettuata con una particolare attenzione alla funzione storico-militare che il sito esercitò nell’Ottocento. Sarà lo spunto per individuare i quattro punti cardinali e costruire una bussola artigianale, che guiderà gli studenti alla realizzazione della propria rosa dei venti. Uno strumento utile e fondamentale da utilizzare per riconoscere la direzione dalla quale provengono i venti che soffiano sull’Arcipelago.