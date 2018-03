Condividi | Red 15:08 Il 31enne pastore di Triei Daniel Bertarelli ed il 59enne agricoltore di Loceri Vincenzo Cannas sono i nuovi presidenti di sezione. Boom di giovani agricoltori in provincia di Nuoro Coldiretti: nuovi presidenti per Nuoro Ogliastra



NUORO – Novità per la Coldiretti Nuoro Ogliastra: Daniel Bertarelli e Vincenzo Cannas sono i nuovi presidenti di sezione. Il 31enne pastore di Triei è al suo primo incarico nell’Organizzazione, mentre per il 59enne agricoltore di Loceri, si tratta di una riconferma. Un mix, che rappresenterà la nuova stagione della Coldiretti che punterà molto sui giovani, la vera forza della nuova agricoltura.



Giovani che tornano alla terra con convinzione e non perché costretti per mancanza di alternative. E lo fanno oltre che con numeri importanti, anche con idee innovative. L’ex provincia di Nuoro si sta distinguendo per questo. Nel 2017, le aziende agricole under 35 risultano in questo territorio 1586 (quarta tra le provincie italiane per numero di aziende under 35, la prima è Bari con 2.062).



Rappresentano il 16,5percento sul totale delle aziende in provincia (dato più alto in Italia). Ed è al secondo posto, dopo Sassari, come crescita rispetto al 2016 (49,5percento). Cannas, invece, rappresenta l’esperienza che dovrà accompagnare i giovani verso la maturazione anche come dirigenti della più importante Organizzazione agricola italiana ed europea.



